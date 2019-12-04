Документальная картина "Эрмитаж. Сила искусства" вошла в топ-3 самых популярных фильмов в итальянском прокате.

В среду, 3 декабря, стало известно о том, что в Италии документальное кино про Эрмитаж сравнили с фильмом "Джокер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Как оказалось, документальный фильм "Эрмитаж. Сила искусства" вошел в топ-3 фильмов, которые завоевали популярность в Италии. Примечательно, что "над" фильмом про петербургский музей расположился "Джокер". Эксперты связывают популярность кинокартины с тем, что гида в документалке сыграл известный итальянский актер Тони Сервилло.

Режиссёром документалки выступил Микеле Малли, который прославился после работы "Климт и Шиле: Эрос и Психея".

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Видео:Happy Cinema/YpuTube