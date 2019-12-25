Тренера по тхэквондо в Петербурге обвинили в домогательствах к 15-летней дочери адвоката

В полицию обратилась мать девочки.

Мать 15-летней девочки, адвокат Адвокатской палаты Петербурга обратилась в отделение полиции и рассказала, что тренер по тхэквондо домогался до ее дочери. Об этом сообщило издание 78.ru.

Женщина заявила, что с июня по август 2020 года тренер совершал развратные действия в спортивном зале и автомобиле. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Да, эта девочка занималась у меня какое-то время. Она тренировалась у меня около четырех недель. Общаясь с ее личным тренером, знаю, что у девочки много проблем в плане головы, большое количество времени она посвящает психологу, много тараканов, всяких сбоев в голове. приводит слова тренера издание

Мужчина отметил, что не понимает, что от него хотят.

Ранее мы писали, что утром в понедельник массовая авария на КАД собрала пробку.