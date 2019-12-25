Утром в понедельник массовая авария на КАД собрала пробку

На данный момент на участке нет пробок.

Утром в понедельник, 19 июля, на юге кольцевой автодороги Петербурга горожанам пришлось постоять в пробке из-за аварии, в которой столкнулись три машины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На 81-м километре внешнего кольца, перед съездом на Таллинское шоссе произошла авария. ДТП полностью три полосы: заняло средний ряд и частично левый и правый. Затор растянулся на километр.

Авария произошла около 11 часов утра. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент пробки на участке уже нет.

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Фото ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте