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Утром в понедельник массовая авария на КАД собрала пробку
Сегодня, 13:49
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Утром в понедельник массовая авария на КАД собрала пробку

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На данный момент на участке нет пробок.

Утром в понедельник, 19 июля, на юге кольцевой автодороги Петербурга горожанам пришлось постоять в пробке из-за аварии, в которой столкнулись три машины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

На 81-м километре внешнего кольца, перед съездом на Таллинское шоссе произошла авария. ДТП полностью три полосы: заняло средний ряд и частично левый и правый. Затор растянулся на километр. 

Авария произошла около 11 часов утра. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент пробки на участке уже нет.

Ранее мы писали, что Mazda сбила девушку на пешеходном переходе на Кирочной.

Фото ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария, дтп, кад, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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