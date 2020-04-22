Тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков поддержал идею доиграть сезон РПЛ

Бывший игрок "Зенита", а ныне тренер вратарей сине-бело-голубых Михаил Бирюков в интервью порталу Bobsoccer.ru поделился мнением о возможности доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.
Я считаю, что чемпионат надо продолжать, но строго исходя из реальной ситуации с коронавирусом. Если сохранится хоть малейший риск для здоровья людей, надо думать. Осталось восемь туров до финиша, это не так много. С другой стороны, тренеры должны знать дату возобновления тренировок. Для того, чтобы подготовиться к возобновлению сезона, необходимо как минимум три недели. Большая пауза не могла не сказаться на функциональных кондициях и чувстве мяча. Поэтому мы серьезно относимся к нынешней дистанционной работе. Наша задача состоит в том, чтобы ребята начали командные тренировки не на нулевом уровне готовности, а имели какой-то фундамент.
Михаил Бирюков, тренер вратарей "Зенита"
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.
Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал рекомендации УЕФА доиграть сезон.
Видео: YouTube / Zenit Football Club
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