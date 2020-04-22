Тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков поддержал идею доиграть сезон РПЛ

Бывший игрок "Зенита", а ныне тренер вратарей сине-бело-голубых Михаил Бирюков в интервью порталу Bobsoccer.ru поделился мнением о возможности доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Я считаю, что чемпионат надо продолжать, но строго исходя из реальной ситуации с коронавирусом. Если сохранится хоть малейший риск для здоровья людей, надо думать. Осталось восемь туров до финиша, это не так много. С другой стороны, тренеры должны знать дату возобновления тренировок. Для того, чтобы подготовиться к возобновлению сезона, необходимо как минимум три недели. Большая пауза не могла не сказаться на функциональных кондициях и чувстве мяча. Поэтому мы серьезно относимся к нынешней дистанционной работе. Наша задача состоит в том, чтобы ребята начали командные тренировки не на нулевом уровне готовности, а имели какой-то фундамент.

Михаил Бирюков, тренер вратарей "Зенита"