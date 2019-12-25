Маркку Канерва рассказал об ожиданиях от матча с россиянами.

Тренер сборной Финляндии заявил, что команду устроит ничья в матче Евро с россиянами. Об этом Маркку Канерва рассказала на пресс-конференции с журналистами. Специалист заверил прессу, что команда будет удовлетворена равным счетом в рамках второго тура группового этапа. Вечером 16 июня Финляндия сыграет на стадионе "Газпром-арена" в Петербурге с российскими спортсменами. Начало матча запланировано на 16 часов.

Футболисты восстановились после матча с командой Дании, это была сложная игра во многих смыслах. Нам будет тяжело играть с россиянами. Если встреча завершится вничью, это нас вполне устроит. Маркку Канерва, тренер сборной Финляндии

Напомним, что российская сборная в первом матче группового этапа уступила победу Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:3. Финские футболисты смогла обойти на поле датчан с результатом 1:0. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают четвертое место в группе B. Они пока что не набрали ни одного очка на Евро-2020. На первой позиции расположились спортсмены из Бельгии (у них три очка), на второй строчке закрепились финны (три очка), на третьей - датчане (0 очков).

Сборная России проиграла Бельгии в матче Евро-2020.

Фото: UEFA EURO 2020