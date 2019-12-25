Семак пожаловался, что игроков на сборе "Зенита" стало меньше

Главный тренер сине-бело-голубых рассказал о сборах в Дубае, потере игроков и проблемах клуба.

Главный тренер "Зенита" Сергея Семак сообщил пресс-службе команды об итогах сбора в ОАЭ. Он поделился своими переживаниями по поводу большого количества потерь игроков.

Наставник клуба отметил, что игровые единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились контактными травмами, расстроили его. Однако он считает, что в футболе от этого никто не застрахован. Сергей Семак уточнил, что игроки Дриусси и Кузяев получили мышечные травмы. Тренер огорчен тем, что повреждения и болезни не позволяют футболистам максимально эффективно тренироваться.

Сейчас команда завершила тренировочный сбор в Дубае.

Петербуржцы на текущий момент занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая ЦСКА на 4 балла.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что тренировочные сборы "Зенита" завершились победой над командой Узбекистана.

Фото: Piter.tv