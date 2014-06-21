Зимние тренировочные сборы "Зенита" завершились победой над сборной Узбекистана

Петербургская команда готовится возвращаться домой.

ФК "Зенит" завершил зимние тренировочные сборы победой над сборной Узбекистана. Матч 12 февраля закончился со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Голами отличились нападающий Станислав Крапухин, полузащитник Даниил Шамкин, сразу два мяча в ворота противника забил полузащитник Андрей Мостовой.

Отмечается, что в заключительный день сборов "Зенит" должен был сыграть с армянским "Пюником", однако матч отменили. Уже завтра команда отправится в Петербург.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"