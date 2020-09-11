Тренер "Зенита" показала, как Дриусси восстанавливается после травмы

Ожидается, что 24-летний аргентинец сможет вернуться на поле в середине октября.

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси продолжает проходить реабилитацию после полученной травмы. Тренер по физподготовке и реабилитолог сине-бело-голубых Мария Бурова показала, как проходят тренировки футболиста. Видео опубликовано на ее странице в Instagram.

На записи видно, что спортсмен выполняет различные упражнения при помощи мяча, резинки и петлей TRX.

"Все движения в безболезненном диапазоне", - описала процедуру восстановления Мария Бурова.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси получил травму в матче 5 тура чемпионата России против московского "Динамо". Футболиста заменили на 15-й минуте. Ему удалось избежать повреждения крестообразной связки, однако при этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена.

У Дриусси наблюдается положительная динамика восстановления. Ожидается, что 24-летний спортсмен сможет вернуться на поле уже в середине октября.

Ранее мы писали, что Ригони может покинуть "Зенит".

Видео: Instagram / coachmariaburova