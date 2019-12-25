Вероятно, футболист перейдет в "Сочи".

В четверг, 10 сентября, стало известно, что Эмильяно Ригони может покинуть "Зенит" до закрытия трансферного окна.

Сообщается, что карьера 27-летнего аргентинца может продолжиться в "Сочи" как на правах продажи, так и аренды, в случае, если "Зенит" удачно завершит поиск легионера для усиления состава под Лигу чемпионов. Учитывая, что в заявку клуба уже максимальное число легионеров, то именно Ригони придется покинуть команду.

Отметим, что в нынешнем чемпионате страны полузащитник сыграл пять матчей, в четырех из них выходил на замену. Контракт с футболистом истекает летом следующего года.

Ранее мы писали, что Кокорин согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Рому".

Фото: Piter.TV