Кокорин согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Рому"

Стоимость возможного трансфера оценивается в 6 млн евро.

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в итальянскую "Рому". Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

Стоимость возможного трансфера оценивается в 6 млн евро. Окончательное решение по переходу футболиста в итальянский клуб будет принято позже.

Также утверждается, что в "Роме" кроме Кокорина рассматривают кандидатуру форварда "Тальереса" Науэля Бустоса. За него аргентинский клуб надеется получить 10 млн евро.

Александр Кокорин играл в "Зените" с 2016 по 2020 гг. Минувший сезон он провел в аренде у "Сочи", где в 10 матчах забил 7 голов и сделал две результативных передачи. Этим летом нападающий перешел в "Спартак", однако там пока не сыграл ни одной игры из-за травмы.

Ранее мы писали, что гол Влашича в ворота "Зенита" признали лучшим в августе.

Фото: ВКонтакте / Александр Кокорин