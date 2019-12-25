Гол Влашича в ворота "Зенита" признали лучшим в августе

Этот мяч позволил ЦСКА сравнять счет.

Гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича в ворота "Зенита" в рамках третьего тура чемпионата России по футболу признали лучшим в августе. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Этот мяч позволил армейцам сравнять счет в матче. Однако на 69-й минуте нападающий "Зенита" Сердар Азмун оформил дубль и принес своей команде победу. В результате сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

За гол Влашича проголосовали как эксперты, так и болельщики. Бросок в ворота противника оказался быстрым и метким. Видео с голом можно посмотреть по ссылке.

Ранее Ловрен высказался о своем переходе из "Ливерпуля" в "Зенит".

Фото: Instagram / niksivlasic_