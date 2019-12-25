Игрок считает это новым вызовом, а не шагом назад.

Хорватский футболист Деян Ловрен высказался о своем переходе из "Ливерпуля" в "Зенит". Футболист признался, что не жалеет о своем решении. Он считает это новым вызовом, а не шагом назад. Об этом 31-летний защитник заявил в интервью L"Équipe.

По словам Ловрена, всегда сложно покидать такой большой клуб, как "Ливерпуль". Однако он ушел с высоко поднятой головой и намерен доказать всем, что еще способен развиваться на самом высоком уровне.

Деян Ловрен перешел в "Зенит" этим летом. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года. До этого защитник шесть лет выступал за "Ливерпуль". В этом сезоне хорват принял участие в семи матчах и забил один гол.

Ранее мы писали, что у баскетбольного "Зенита" в Петербурге появился фирменный автобус.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"