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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра выступил против досрочного завершения сезона РПЛ
Сегодня, 11:48
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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра выступил против досрочного завершения сезона РПЛ

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Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой был приостановлен сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

"Мы играем для болельщиков, в Петербурге на стадион ходит много людей. Если решат проводить матчи без зрителей, будет неприятно играть при пустых трибунах. С другой стороны, люди получат возможность посмотреть футбол хотя бы по телевизору. Слухи о досрочном завершении сезона? Это все слухи. Мы хотим пройти этот путь до конца. У нас есть отрыв, но впереди еще восемь матчей. Если бы сезон завершили досрочно и признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех", - сказал Оливейра в интервью агентству "РИА Новости".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности доиграть сезон РПЛ без зрителей.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: вильям оливейра, коронавирус, российская премьер лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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