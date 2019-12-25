Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра выступил против досрочного завершения сезона РПЛ

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой был приостановлен сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

"Мы играем для болельщиков, в Петербурге на стадион ходит много людей. Если решат проводить матчи без зрителей, будет неприятно играть при пустых трибунах. С другой стороны, люди получат возможность посмотреть футбол хотя бы по телевизору. Слухи о досрочном завершении сезона? Это все слухи. Мы хотим пройти этот путь до конца. У нас есть отрыв, но впереди еще восемь матчей. Если бы сезон завершили досрочно и признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех", - сказал Оливейра в интервью агентству "РИА Новости".