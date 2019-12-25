Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности доиграть сезон РПЛ без зрителей

По его словам, итоговое решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Президент Российского футбольного союза (РПЛ - прим.) Александр Дюков оценил возможность доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса, при пустых трибунах.

"Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы доиграть чемпионат. Как и когда именно - зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей", - сказал Дюков в интервью изданию "Коммерсантъ".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее Александр Дюков заявил, что сезон РПЛ вряд ли будет возобновлен в июне.

Фото: rfs.ru