Президент РФС Александр Дюков не уверен, что сезон РПЛ возобновится в июне

Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.

Президент Российского футбольного союза (РПЛ - прим.) Александр Дюков поделился мнением о возможности возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

"Вариант возобновления сезона РПЛ в начале июня рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным. То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. Но давайте сперва дождемся снятия карантинов. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Спорт и футбол для многих - очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу", - заявил Дюков в интервью изданию "Коммерсантъ".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее народный артист России Михаил Боярский заявил, что не сомневается в чемпионстве "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru