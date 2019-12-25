Михаил Боярский заявил, что не сомневается в чемпионстве "Зенита"

Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России с отрывом в девять очков.

Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о возможности признать "Зенит" досрочным чемпионом России в связи с эпидемией коронавируса.

"Я не сомневаюсь в том, что "Зенит" будет чемпионом России. Считаю, что признать команду чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня - "Зенит" и его игроки. Будет другое время - пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше?", - сказал Боярский в интервью изданию "Спорт уик-энд".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее "Зенит" представил символическую сборную капитанов команды.

Фото: fc-zenit.ru