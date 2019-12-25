"Зенит" представил символическую сборную капитанов команды

Один из них все еще играет в основе сине-бело-голубых.

Пресс-служба "Зенита" в социальных сетях опубликовала символическую сборную капитанов команды.

В состав команды вошли 22 игрока. У каждого учитывались количество матчей во всех официальных турнирах. В основу вошли 11 игроков по игровой схеме 4-2-3-1.

Вратарь: Вячеслав Малафеев (44 матча)

Защитники: Доменико Кришито (52), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134)

Полузащитники: Мигель Данни (85), Анатолий Тимощук (86), Владислав Радимов (116), Алексей Игонин (54), Александр Спивак (37)

Нападающие: Владимир Кулик (75)

Запасные: Роман Березовский, вратарь (11); Алексей Наумов, защитник (52); Максим Боков, защитник (35); Николас Ломбертс, защитник (24); Василий Кульков, защитник (11); Хави Гарсия, полузащитник (20); Андрей Кобелев, полузащитник (31); Константин Зырянов, полузащитник (28); Михаил Левин, полузащитник (24); Сергей Дмитриев, нападающий (23); Андрей Аршавин, нападающий (23)

Отметим, что в нынешнем составе "Зенита" из этой сборной играет защитник Бранислав Иванович. Александр Анюков проводит нынешний сезон Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) в составе "Крыльев Советов" на правах аренды.

Ранее "Зенит" представил символическую команду самых результативных легионеров.

Фото: VK / @zenit