Главный тренер "Зенита" собирается избавиться от всех слабых игроков

На их место Семак хочет привлечь новых футболистов.

Главный тренер сине-бело-голубых собирается избавиться от всех слабых игроков. На их место Сергей Семак планирует купит новых футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Он подчеркнул, что в настоящее время "Зениту" требуется "по новому игроку практически на каждую позицию". Чтобы это сделать, ему придется избавиться от старых футболистов. По словам тренера, это самое сложное. Тяжело объяснить человеку, который пашет на сборах, что он больше не нужен клубу. "Но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо", — сказал Семак.

Напомним, впервые за 15 лет у "Зенита" появился тренер с российским паспортом. Первая игра под руководством Семака закончилась победой петербургской команды. В матче против "Енисея" забили Олег Шатов и Артем Дзюба

Ранее мы писали, что футбольный клуб Петербурга "Зенит" впервые за три года терпит убытки.

Фото: fc-zenit.ru