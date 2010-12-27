Футбольный клуб Петербурга "Зенит" впервые за три года терпит убытки

"Зенит" ушел в убыток в размере 231,4 миллиона рублей. Это самый низкий показатель за последние три года!

Сине-бело-голубые показали убыток впервые за три года. Так, выручка клуба в прошлом году составила — 9,7 млрд рублей, а убыток — 231,4 млн рублей. Об этом сообщает КомерсантЪ.

Самый "плохой" год в плане выручки у петербургской футбольной команыды был в 2014 году. Тогда "Зенит" недополучил 5,2 млрд рублей. УЕФА даже наказал клуб за нарушение принципа финансового фейр-плей — это означает, что нельзя тратить больше, чем зарабатываешь.

Практически аналогичная ситуация у хоккеийной команды "СКА". Красно-синие ушли в минус на один миллиард рублей. Прибыль клуба составила 7,7 млрд рублей за год.

Хоккеисты планируют нарастить прибыль в следующем сезоне. Отметим, что уже "СКА" покинули несколько игроков, а оставшиеся подписали контракты по более низкому бартеру.

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