Руководство клуба "Зенит" пожелало удачи в дальнейшей карьере Артуру Юсупову

"Зенит" расторг контракт с полузащитником сине-бело-голубых Артуром Юсуповым

Петербургский футбольный клуб "Зенит" растрорг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. Об этом сообщается в пресс-центре клуба.

Артур Юсупов провел с сине-бело-голубыми целых 55 матчей, на которых он успел забить два гола и совершить около шести передач. Именно в петербургской команде Юсупову удалось заполучить Кубок России и дважды - Суперкубок страны.

Руководство клуба поблагодарило полузащитника за результативную деятельность и пожелало дальнейших успехов в карьере.

Ранее мы писали о том, что стало известно, с кем сыграет "Зенит" в Лиге Европы.

Фото: 14yusupov_official/ Instagram