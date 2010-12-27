Руководство клуба "Зенит" пожелало удачи в дальнейшей карьере Артуру Юсупову

Петербургский футбольный клуб "Зенит" растрорг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. Об этом сообщается в пресс-центре клуба.
Артур Юсупов провел с сине-бело-голубыми целых 55 матчей, на которых он успел забить два гола и совершить около шести передач. Именно в петербургской команде Юсупову удалось заполучить Кубок России и дважды - Суперкубок страны.
Руководство клуба поблагодарило полузащитника за результативную деятельность и пожелало дальнейших успехов в карьере.
Ранее мы писали о том, что стало известно, с кем сыграет "Зенит" в Лиге Европы.
Фото: 14yusupov_official/ Instagram