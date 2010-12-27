Стало известно, с кем сыграет "Зенит" в Лиге Европы

Первый матч сине-бело-голубых состоится против минского "Динамо" или "Дунайска Штреда" из Словакии.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, на которой стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Первым матч петербургского "Зенита" состоится против минского "Динамо" или "Дунайска Штреда" из Словакии. Об этом сообщают российские СМИ.

Также стало известно, с кем сыграет московский "Спартак" в Лиге Европы. Москвичи начнут свой путь с матча с победителем поединка между "Базелем" из Швейцарии и ПАОК из Греции.

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Фото: fc-zenit.ru