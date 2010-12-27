Артем Дзюба хочет вбить в землю хорвата Домагоя Виду

Антироссийские заявления Виды и Вукоевича взбесили не только Дзюбу, но и всех футболистов сборной России.

Нападающий сборной России по футболу и петербургского клуба "Зенит" Артем Дзюба рассказал, как он отнесся к антироссийским заявлениям Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Футболист отметил, что хотел вбить соперников в землю после их высказываний. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, 7 июля на сочинском стадионе "Фишт" состоялся матч между сборными России и Хорватии. Россияне уступили соперникам в серии пенальти. После победы над русскими защитник хорватской сборной по футболу Домагой Вида начал кричать "Слава Украине". Член делегации хорватской команды Огнен Вукоевич поддержал его и добавил, что эта победа посвящена "Динамо" и "Украине".

Стоит отметить, что эти высказывания взбесили не только Дзюбу. Все футболисты сборной России остались недовольны антироссийскими выкриками соперников.

После этого скандала Домагой Вида неоднократно извинялся перед россиянами. Он отметил, что "это жизнь" и все делают в ней ошибки.

Фото: fc-zenit.ru