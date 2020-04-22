Тренер "Тамбова" поделился мнением о возвращении Юрия Жиркова

Летом полузащитник может покинуть "Зенит" на правах свободного агента.

Наставник "Тамбова" Сергей Первушин в интервью телеканалу "Матч! Премьер" рассказал о желании подписать контракт с полузащитником "Зенита" Юрием Жирковым.

Если Жирков изъявит желание вернуться, мы с удовольствием пойдем навстречу. Юра - наш воспитанник. Был бы логичный и очень красивый сюжет для фильма или книги. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде и смотреть на его становление. Как мужал, как становился ведущим игроком сборной, а затем "Зенита". Я восхищался его мастерством и карьерой. Он сделал себя сам, потому что я знаю, как он рос и как продвигался. Сергей Первушин, тренер "Тамбова"

Юрий Жирков начал карьеру в составе тамбовского "Спартака", в котором играл с 2001 по 2003 года. Впоследствии клуб был расформирован, вместо него появился "Тамбов". Контракт Жиркова с "Зенитом" истекает этим летом.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Тамбов" находится на десятой позиции с показателем 25 очков.

Ранее стало известно, что "Арсенал" готов предложить 34 миллиона евро за Сердара Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club