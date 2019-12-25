Аналитики перечислили самые востребованные вакансии во время мобилизации

За сентябрь число предложений от работодателей выросло почти на 5% в сравнении с летним периодом.

За сентябрь работодатели в городе на Неве опубликовали на 4,7% больше предложений, чем в августе. Об этом свидетельствуют данные HH.ru.

Аналитики подсчитали, что во время частичной мобилизации в городе особенно выросла востребованность профессионалов в сфере транспорта и логистики и страхования – на 14% и 13% соответственно. Также есть спрос на административный персонал (+10%) и сотрудников в сфере автобизнеса (+9%).

Обратная ситуация складывается в трёх отраслях. Падение спроса в Петербурге зафиксировано в сфере добычи сырья (–8%), услуг гостеприимства и общепита (–5%) и юридических услуг (–2%).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы чаще ищут вакансии на удаленке и с бронью от мобилизации.

Фото: Piter.TV