Петербуржцы чаще ищут вакансии на удаленке и с бронью от мобилизации

Чаще в объявлениях указывают "отсрочку от армии" без привязки к частичной мобилизации.

В Петербурге работодатели продолжают публиковать вакансии с бронью от мобилизации. С начала частичной мобилизации разместили 30 таких объявлений. Бронь от мобилизации предоставляют компании из сфер IT, телекома и строительного сектора. Об этом 11 октября пишет "Деловой Петербург".

Чаще в объявлениях указывают "отсрочку от армии" без привязки к частичной мобилизации. По словам руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запад Марии Бузуновой, что в будущем таких вакансий станет больше. Руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юлия Михеева отмечает, что количество откликов в расчете на одну вакансию в сфере оборонного производства по стране увеличилось почти на 50% от уровня августа.

Сейчас будущие сотрудники задают на 15-20% чаще запрос на удаленный формат работы, чем в начале сентября. В настоящее время почти 80% соискателей в IT–отрасли ориентируются на удаленный формат работы, а большинство компаний готовы им это предложить.

Фото: Piter.tv

