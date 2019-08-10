Вышел трейлер сериала "Тредстоун" по вселенной Джейсона Борна

Премьера сериала "Тредстоун" намечена на октябрь 2019 года.

Кабельный канал USA Network выпустил тизер многосерийного шпионского боевика "Тредстоун", в основу которого легла вселенная Джейсона Борна.

Сюжет проекта развернется вокруг сверхсекретного проекта ЦРУ по выращиванию агентов-сверхлюдей, в число которых входит и сам Борн. Однажды разбросанные по всему миру спецагенты внезапно "приходят в себя" для выполнения своей смертельной миссии.

Главные роли в сериале исполнили Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Премьера сериала "Тредстоун" намечена на октябрь 2019 года.

Напомним, что первый фильм про агента Джейсона Борна в исполнении Мэта Деймона вышел в 2002 году. Позднее актер воплотил образ шпиона в трех продолжениях, а звезда "Мстителей" Джереми Риннер сыграл главную роль в спин-оффе.

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Видео: USA Network