Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского "Одесса"

Премьера картины запланирована на 5 сентября.

В сети опубликован трейлер фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского. Премьера ролика состоялась 9 августа 2019 года.

Сюжет картины разворачивается. Журналист-международник из Москвы приезжает в гости к своему тестю с тёщей вместе с 8-летним сыном. В день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, и город закрывают. Таким образом, главный герой оказывается заперт в опасном мире, в котором ему предстоит раскрыть семейные тайны.

Главные роли в фильме сыграл Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Степан Середа, Станислав Эвентов и другие. Премьера картины запланирована на 5 сентября.

Фото: постер фильма