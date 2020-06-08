Премьера ленты должна была состояться на Международном Каннском кинофестивале.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Screen International.

В сюжете история четырех школьных учителей, которые решаются проверить одну очень странную теорию. Мужчины уверены, что человек с самого детства страдает от нехватки алкоголя в крови. В киноленте помимо Миккельсена снялись Томас Бо Ларсен, Маунус Миллан, Ларс Ранте и Мария Бонневи.

Премьера фильма состоится на Международном Каннском кинофестивале.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Годзилла против Конга" получил возрастной рейтинг.

Видео:Screen International/YouTube