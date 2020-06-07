Премьера запланирована на 19 ноября 2020 года.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что фильм "Годзилла против Конга" получил возрастной рейтинг. Об этом заявил режиссер Адам Вингард на своей странице в Instagram.

Как оказалось, в киноленте будет звучать нецензурная лексика. Кроме того, зрители увидят напряженные сцены с насилием и массовыми разрушениями. В фильме появятся Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес, Ребекка Холл и Джессика Хенвик.

Премьера запланирована на 19 ноября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Прислуга" стал лидером Netflix на фоне протестов в США.

Видео:Warner Bros. UK/Youtube