  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:50
98
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Фильм "Годзилла против Конга" получил возрастной рейтинг

0 0

Премьера запланирована на 19 ноября 2020 года.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что фильм "Годзилла против Конга" получил возрастной рейтинг. Об этом заявил режиссер Адам Вингард на своей странице в Instagram.

Как оказалось, в киноленте будет звучать нецензурная лексика. Кроме того, зрители увидят напряженные сцены с насилием и массовыми разрушениями. В фильме появятся Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес, Ребекка Холл и Джессика Хенвик.

Премьера запланирована на 19 ноября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Прислуга" стал лидером Netflix на фоне протестов в США.

Видео:Warner Bros. UK/Youtube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии