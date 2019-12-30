Опубликован трейлер документального фильма про Жан-Поля Готье

Планируется, что фильм покажут в избранных российских кинотеатрах с 13 февраля 2020 года.

В сети появился русский трейлер документального фильма о персоне модельера Жан-Поля Готье. В картине "Жан Поль Готье, с любовью" в камео появятся и звезды, поклонницы француза – актрисы Марион Котийяр и Катрин Денев, певица Мадонна.

Фильм посвящен становлении модельера как личности и этапам его жизненного пути. Картина также затронет закулисье его модного проекта Fashion Freak Show.

Планируется, что фильм покажут в российских кинотеатрах с 13 февраля 2020 года.

Отметим, что модельер, недавно организовавший свой последний показ, приедет в Петербург для представления своего Fashion Freak Show. В эпатажный сценический проект включены наряды из коллекции Готье "Русский конструктивизм". Всего в шоу участвуют 200 костюмов.

Видео: iVideos / YouTube