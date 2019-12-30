Опубликован трейлер документального фильма про Жан-Поля Готье

В сети появился русский трейлер документального фильма о персоне модельера Жан-Поля Готье. В картине "Жан Поль Готье, с любовью" в камео появятся и звезды, поклонницы француза – актрисы Марион Котийяр и Катрин Денев, певица Мадонна.
Фильм посвящен становлении модельера как личности и этапам его жизненного пути. Картина также затронет закулисье его модного проекта Fashion Freak Show.
Планируется, что фильм покажут в российских кинотеатрах с 13 февраля 2020 года.
Отметим, что модельер, недавно организовавший свой последний показ, приедет в Петербург для представления своего Fashion Freak Show. В эпатажный сценический проект включены наряды из коллекции Готье "Русский конструктивизм". Всего в шоу участвуют 200 костюмов.
Видео: iVideos / YouTube
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