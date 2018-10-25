Вышел трейлер "Бледной синей точки" с Натали Портман

В основу картины легла реальная история астронавта Лизы Новак.

В сети появился новый трейлер фантастической драмы "Бледная синяя точка" ("Lucy in the Sky") с Натали Портман в главной роли. Ролик был опубликован на ютубе.

В центре сюжета фильма женщина-астронавт Люси, которая возвращается на Землю после продолжительной миссии в космосе. В самом начале героин наслаждается жизнью среди близких, однако постепенно в ее личности начинают происходить изменения.

В основу картины легла реальная история астронавта Лизы Новак, которая после возвращения из космоса напала на капитана военно-воздушных сил США Колин Шипман. Предположительной причиной агрессии стал роман ее жертвы с астронавтом Биллом Офелейном.

Режиссером фильма выступил Ной Хоули (сериал "Фарго"). Главные роли в картине исполнили Натали Портман, Джон Хэмм, Зази Битц, Дэн Стивенс, Ник Офферман и другие. Дата премьеры пока неизвестна.

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Видео: FoxSearchlight