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Трехлетняя девочка отравилась таблеткой от тараканов на Северном проспекте
Сегодня, 10:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Трехлетняя девочка отравилась таблеткой от тараканов на Северном проспекте

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Ребенка поместили в больницу в состоянии средней тяжести.

В четыре часа вечера в дежурную часть полиции по Калининскому району поступило сообщение из Детской городской больницы №5, что часом ранее к ним поступил ребенок с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.tv.

Дома на Северном проспекте трехлетняя девочка проглотила таблетку от тараканов. Ее поместили в пятое отделение в состоянии средней тяжести с острым пероральным отравлением. 

В Песочном младенец отравился дымом от расплавившихся бутылочек для молока.

Фото: Piter.tv

Теги: отравился ребенок, отравление, съел таблетку от тараканов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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