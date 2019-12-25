Трехлетняя девочка отравилась таблеткой от тараканов на Северном проспекте

В четыре часа вечера в дежурную часть полиции по Калининскому району поступило сообщение из Детской городской больницы №5, что часом ранее к ним поступил ребенок с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.tv.
Дома на Северном проспекте трехлетняя девочка проглотила таблетку от тараканов. Ее поместили в пятое отделение в состоянии средней тяжести с острым пероральным отравлением.
В Песочном младенец отравился дымом от расплавившихся бутылочек для молока.
Фото: Piter.tv
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