В Песочном младенец отравился дымом от расплавившихся бутылочек для молока

Мама мальчика поставила стерилизовать бутылочки для молока в кастрюлю с водой и поставила на газ. Пока ждала, уснула.

В поселке Песочное Выборгского района младенец отравился дымом. Об этом стало известно Piter.tv.

Месячный ребенок попал в инфекционное отделение с токсическим отравлением. По месту жительства мама мальчика поставила стерилизовать бутылочки для молока в кастрюлю с водой и поставила на газ. Пока ждала, уснула. Когда проснулась, то увидела, что квартира в дыму, так как вода выкипела, и бутылочки начали гореть.

После чего женщина взяла ребенка, вышла из квартиры и вызвала скорую помощь.

Стало известно, что в школьной столовой в Буграх отравились дети.

Фото: pexels