В школьной столовой в Буграх отравились дети

Полиция проводит проверку по данному заявлению.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства отравления школьников. Об этом стало известно Piter.tv.

Около трех часов ночи 26 декабря в службу "112" обратилась 24-летняя жительница посёлка Бугры. По словам обратившейся, её 7-летняя дочь отравилась в столовой школы на Воронцовском бульваре. Ночью была вызвана скорая, которая осмотрела девочку и оставила её дома на амбулаторное лечение.

Со слов матери, о симптомах отравления у детей сообщили ещё несколько родителей в мессенджере. В полицию других заявлений не поступало.

В Волховском районе прокуратура проверит нарушения в организации питания школьников.

Фото: pexels