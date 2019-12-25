В Ленобласти прокуратура проверит нарушения в организации питания школьников

Прокуратура Ленобласти приступила к проверке информации о нарушениях в организации питания школьников Волховского района. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Прокуроры во время проверки дадут оценку исполнения требований законодательства о контрактной системе. Также будет проверено, как соблюдаются соблюдению санитарно-эпидемиологические требования.
Прокуратура не предоставила других подробностей.
Ранее стало известно, что Смольный направит 6 млрд рублей на модернизацию пищеблоков в школах.
Фото: pexels
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