Смольный направит 6 млрд рублей на модернизацию пищеблоков в школах

Работы по модернизации будут идти в течение трех лет.

Больше 6 миллиардов рублей потратят на модернизацию школьных буфетов в Петербурге. Об этом рассказала глава Комитета по образованию Наталья Путиловская.

Она отметила, что в этом году в городе ввели в эксплуатацию 11 школ и 26 зданий дошкольного образования. В ближайшие три года планируется открыть ещё 79 детсадов и 41 школу.

В 2022 году в школах Петербурга начнут ремонтировать пищеблоки и обновлять их оборудование. Работы по модернизации будут идти в течение трех лет.

В сентябре Роспотребнадзор представил список продуктов и блюд, запрещенный в школьных столовых.

Фото: pixabay