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Роспотребнадзор представил список продуктов и блюд, запрещенных в школьных столовых
Сегодня, 22:09
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Роспотребнадзор представил список продуктов и блюд, запрещенных в школьных столовых

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В список вошли грибы, макароны по-флотски, кремовые пирожные и многое другое.

Роспотребнадзор по Петербургу представил список продуктов и блюд, запрещенных в школьных столовых. Информация появилась в официальном аккаунте ведомства в Instagram. 

Под запрет попадают продукты домашнего изготовления, мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, ливерные и сырокопченые колбасы, студни, грибы, сало, маргарин и паштеты. 

Также в школьных столовых запрещено подавать блинчики с мясом или творогом, картошку-фри, холодные супы, макароны по-флотски, кремовые пирожные или торты. Более того, в блюдах нельзя использовать жгучие приправы, острые соусы. 

Запрет распространяется и на продажу газированных напитков, энергетиков, натурального кофе, кваса, кумыса, а также арахиса и карамели. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – важный аспект государственной политики России, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и государственного контроля в этой сфере.

пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее россияне рассказали, чего не хватает школьной столовой.

Фото: Piter.tv

Теги: роспотребнадзор, школьное питание
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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