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Трехлетний мальчик выпал со второго этажа на проспекте Тореза
Сегодня, 11:16
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himif

Трехлетний мальчик выпал со второго этажа на проспекте Тореза

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Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ночью 17 января петербургские полицейские получили звонок из больницы с сообщением о том, что к ним привезли трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Днем ранее малыша выпал из окна второго этажа одной из квартир дома №22 по проспекту Тореза. Мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы поясницы. Предварительно, несчастье случилось из-за невнимательности родителей. По факту проводится проверка.

Несколькими днями ранее девушка с удавкой на шее выпала из дома на проспекте Королева.

Фото: Piter.TV

Теги: падение из окна, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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