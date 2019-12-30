Трехлетний мальчик выпал со второго этажа на проспекте Тореза

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ночью 17 января петербургские полицейские получили звонок из больницы с сообщением о том, что к ним привезли трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Днем ранее малыша выпал из окна второго этажа одной из квартир дома №22 по проспекту Тореза. Мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы поясницы. Предварительно, несчастье случилось из-за невнимательности родителей. По факту проводится проверка.

Несколькими днями ранее девушка с удавкой на шее выпала из дома на проспекте Королева.

Фото: Piter.TV