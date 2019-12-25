Трёхлетний малыш пострадал в аварии на Маршала Жукова

Его госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В Кировском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал трёхлетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 56-летнего водителя Mazda, при пересечении проспекта Маршала Жукова и Кронштадтской улицы он столкнулся с автомобилем Peugeot, за рулём которого была 20-летняя девушка. Также в салоне находился трёхлетний ребёнок, ему понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, водитель Mazda ехал на красный сигнал светофора. Известно, что виновника ДТП привлекали к административной ответственности за этот год 6 раз. Проводится проверка.

Ранее в аварии на улице Стойкости пострадал 17-летний пешеход.

Фото: Piter.tv