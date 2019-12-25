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Трёхлетний малыш пострадал в аварии на Маршала Жукова
Сегодня, 10:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трёхлетний малыш пострадал в аварии на Маршала Жукова

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Его госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В Кировском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал трёхлетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 56-летнего водителя Mazda, при пересечении проспекта Маршала Жукова и Кронштадтской улицы он столкнулся с автомобилем Peugeot, за рулём которого была 20-летняя девушка. Также в салоне находился трёхлетний ребёнок, ему понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, водитель Mazda ехал на красный сигнал светофора. Известно, что виновника ДТП привлекали к административной ответственности за этот год 6 раз. Проводится проверка.

Ранее в аварии на улице Стойкости пострадал 17-летний пешеход.

Фото:  Piter.tv

Теги: дети, проспект медиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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