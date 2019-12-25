В аварии на улице Стойкости пострадал 17-летний пешеход

Молодой человек пересекал проезжую часть вне зоны перехода.

Утром вторника, 27 декабря, у дома №30 по улице Стойкости в Кировском районе Петербурга произошла авария с участием несовершеннолетнего молодого человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что Kia Rio под управлением 33-летнего мужчины наехала на 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что водитель погиб при столкновении трёх иномарок во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV