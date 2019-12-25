Водитель погиб при столкновении трёх иномарок во Фрунзенском районе

Возбуждено уголовное дело.

Вечером воскресенья, 25 декабря, во Фрунзенском районе Петребурга произошло столкновение трёх иномарок, которое привело к гибели одного из водителей. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда. Управлявший Wolkswagen Jetta 36-летний житель Республики Беларусь, двигаясь от КАД в сторону Дунайского проспекта, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся в Wolkswagen Polo с 34-летним водителем за рулём. Вторая иномарка в свою очеред врезалась в Mercedes GL500.

В результате ДТП водитель Wolkswagen Polo был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Большом проспекте В.О. водитель решил проскочить на красный и сбил двух пешеходов.

Фото: Piter.TV