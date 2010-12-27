На улице Яблочкова из окна выпал трехлетний мальчик

Несмотря на то, что квартира находится на втором этаже, ребенок получил серьезные травмы.

Врачи второй детской городской больницы спасают жизнь трехлетнему ребенку, который выпал из окна квартиры в Петроградском районе. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Происшествие случилось во вторник, 4 сентября, около двух часов дня. Из окна квартиры, находящейся на улице Яблочкова выпал мальчик. За ним недосмотрели родители и, несмотря на то, что квартира находится на втором этаже, ребенок получил серьезные травмы. У малыша кататравма, сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого предпечья со смещением. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, ребенок должен находиться под присмотром.

Нельзя разрешать детям выходить на балкон без взрослых.

Около окна не должно стоять мебели, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

Нельзя позволять детям прыгать на кроватях и диванах, находящихся недалеко от окна.

Следует помнить, что москитные сетки не защитят ваших детей от падения. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается , как на окно, так и на неё. Часто дети выпадают вместе с этими сетками.

Лучше окна открывать сверху, а не снизу.

Стоит установить специальные замки безопасности на ручки и фиксаторы, которые не позволят открыть целиком окно.

Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду.

Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младшими.

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

МЧС напоминает, что безопасность детей в руках взрослых!

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области