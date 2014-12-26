Стало известно, как изменились цены на трёхлетние бизнес-седаны в РФ

Китайские варианты являются новинками на российском рынке, и не все водители готовы рисковать, покупая неизвестную модель.

Фокус новых иномарок в российском сегменте бизнес-седанов на данный момент смещён на модели из КНР. Однако более консервативные автолюбители по-прежнему присматриваются к корейским и японским вариантам. О том, как изменились цены на трёхлетние машины данного класса за 2023 год, сообщил портал 110km.ru.

Отметим, что китайские бизнес-седаны вошли на отечественный рынок с лета 2023 года, когда в российские автосалоны наконец-то поступили Chery Arrizo 8, стоимость которой составила от 3,1 млн рублей) и Dongfeng Aelos Shine Max (от 3,0 млн рублей). Отечественный автопром передал дилерам "Москвич 6", который оценивается на рынке от 2,6 млн рублей. Он создан на базе китайской модели JAC Sehol A5 Plus. Перечисленные варианты являются новинками на российском рынке, и не все водители готовы рисковать, покупая неизвестную модель. Таким образом, спрос на подержанные модели всё ещё высок.

В частности, с 2020 года в стране выпускается Kia K5 нового поколения (ранее – Kia Optima). В первые месяцы выпуска машина пользовалась спросом и даже конкурировала за лидирующие позиции на рынке с Toyota Camry за счёт стильного дизайна, технологичной начинки и достаточно невысокой ценой по сравнению с конкурентами. За последний год цены на Kia K5 трёхлетней давности подросли на 12%. Если в октябре 2022 года модель можно было приобрести за 2,5 млн рублей, то в октябре 2023-го она выросла до 2,8 млн рублей. В первой половине года эти машины стоили в районе 2– 2,2 млн рублей. Стоимость нового экземпляра в России сейчас составляет около 3,6 млн рублей.

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Фото: Kia