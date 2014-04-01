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Трехлетнего ребенка похитили неизвестные в центре Петербурга
Сегодня, 21:55
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Трехлетнего ребенка похитили неизвестные в центре Петербурга

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В Петербурге объявили план "перехват". 

В центре Петербурга трое мужчин, предположительно, восточной внешности в черных очках посадили в автомобиль трехлетнего мальчика. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным источника, иномарка с ребенком уехала в неизвестном направлении. Мальчика на вид без сознания нес один из неизвестных, после этого из багажника машины достали детское сиденье и посадили малыша в салон. В Петербурге объявили план "перехват". 

Владелец автомобиля сообщали, что недавно продал машину "человеку из Киргиизии". По его словам, мужчина женат, у него несколько детей, работает водителем такси. 

Позже стало известно, что информация о похищении не подтвердилась. Таким образом отец забирал сына из детского садика. 

Ранее водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в дерево и ларек. Как оказалось, у лихача уже были проблемы с законом.

Фото: Piter.tv
 

Теги: десткий сад, план перехват, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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