Трехлетнего ребенка похитили неизвестные в центре Петербурга

В Петербурге объявили план "перехват".

В центре Петербурга трое мужчин, предположительно, восточной внешности в черных очках посадили в автомобиль трехлетнего мальчика. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, иномарка с ребенком уехала в неизвестном направлении. Мальчика на вид без сознания нес один из неизвестных, после этого из багажника машины достали детское сиденье и посадили малыша в салон. В Петербурге объявили план "перехват".

Владелец автомобиля сообщали, что недавно продал машину "человеку из Киргиизии". По его словам, мужчина женат, у него несколько детей, работает водителем такси.

Позже стало известно, что информация о похищении не подтвердилась. Таким образом отец забирал сына из детского садика.

Ранее водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в дерево и ларек. Как оказалось, у лихача уже были проблемы с законом.

Фото: Piter.tv

