Трехэтажные апартаменты с видеокамерами открылись в Петербурге для уличных котов

Чтобы такая постройка появилась во дворе, нужно связаться с проектом "Среда обитания".

В Красносельском районе Петербурга появился трехэтажный домик для уличных котов и кошек. В нем есть столовая, две жилых комнаты и даже камеры наблюдения. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

На первом этаже апартаментов стоят мисочки с кормом. Животных постепенно приучают заходить внутрь жилища. Все постояльцы были отловлены, кастрированы и проверены на внутренние инфекции. Дом установили по просьбе жильцов, которых не устраивало, что кошек кормят около подъездов.

Чтобы такая постройка появилась во дворе, нужно связаться с проектом "Среда обитания" и оставить заявку. Отметим, что необходимо согласовать постройку с владельцами земельного участка.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы в костюмах котиков устроят забег на Дворцовой площади.

Фото: Pexels