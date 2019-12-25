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Трех лошадей угнали из конной школы Всеволожского района
Сегодня, 14:05
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Трех лошадей угнали из конной школы Всеволожского района

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Два мерина и кобыла пропали с поля возле станции Корнево.

Конная школа Всеволожского района Ленинградской области сообщила о пропаже трех своих лошадей, исчезнувших прямо с поля около станции Корнево, Романовка, из ограждения в виде проволоки под напряжением. Два мерина, рыжий и темно-гнедой, и одна кобыла светло-саврасой масти исчезли в ночь с 28 на 29 мая - предположительно, похищены на фургоне.

По последним сведениям представителей школы, лошадей могли увезти по железной дороге в сторону Мельничного ручья. Сообщение об инциденте появилось в группе конной школы в социальной сети, и пользователи обратили внимание на недавний случай, когда похищенных в Краснодарском крае коней обнаружили в Пензе на бойне. 

В прошлом году в Петербурге осудили похитительницу породистых лошадей.

Фото: Школа Свободных Лошадей в соцсети ВКонтакте

Теги: конная школа, ленобласть, лошади, похищение, пропажа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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