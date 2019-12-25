В Петербурге осудят похитительницу породистых лошадей

Женщина незаконно продала коней другому человеку.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки, укравшей двух лошадей редкой породы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 марта.

Как считает следствие, в минувшем феврале молодая безработная женщина убедила хозяина двух коней орловской рысистой породы в необходимости их постоянного обслуживания, а затем разместила в интернете объявление о продаже животных. Как только на предложение откликнулся покупатель из Ленобласти, женщина вывела лошадей из вольера и незаконно передала животных новому хозяину.

Оперативники быстро установили злоумышленника и нашли пропажу, лошадей вернули собственнику. Уголовное дело о краже передали в Красносельский районный суд.

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