Трех депутатов МО Морские ворота хотят лишить полномочий

Соответствующий иск прокуратура Кировского района подала в суд.

Трем депутатам муниципального округа Морские ворота придется сложить свои полномочия. Прокуратура Кировского района попросила суд освободить их от должности. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба прокуратуры района.

Как выявило ведомство, депутаты нарушили срок сдачи сведений об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Согласно закону, депутат должен досрочно прекратить свои полномочия.

Это требование также проигнорировал муниципальный округ. В свою очередь он сделал предупреждение депутатам и рекомендовал "в дальнейшем внимательно подходить к срокам подачи справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". Прокуратура Кировского района с таким решением не согласна и обратилась в суд с требованием досрочно освободить нарушителей от должности. Все трое представляют партию "Единая Россия".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муниципальные комиссии будут работать без выходных.

Фото: моморскиеворота.рф