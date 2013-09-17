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Трех депутатов МО Морские ворота хотят лишить полномочий
Сегодня, 10:20
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nadezhda_sib

Трех депутатов МО Морские ворота хотят лишить полномочий

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Соответствующий иск прокуратура Кировского района подала в суд.

Трем депутатам  муниципального округа Морские ворота придется сложить свои полномочия. Прокуратура Кировского района попросила суд освободить их от должности. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба прокуратуры района.

Как выявило ведомство, депутаты нарушили срок сдачи сведений об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Согласно закону, депутат должен досрочно прекратить свои полномочия. 

Это требование также проигнорировал муниципальный округ.  В свою очередь он сделал предупреждение депутатам и рекомендовал "в дальнейшем внимательно подходить к срокам подачи справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". Прокуратура Кировского района с таким решением не согласна и обратилась в суд с требованием  досрочно освободить нарушителей от должности. Все трое представляют партию "Единая Россия". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муниципальные комиссии будут работать без выходных

Фото: моморскиеворота.рф

Теги: морские ворота, муниципальное образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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