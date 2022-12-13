Депутаты Ленобласти уточнили требования к перевозке отходов в регионе

После принятия нового законопроекта, разрешение на транспортировку нужно получать только в случае строительного мусора.

В 47-ом регионе уточнили уточнили требования к перевозке мусора. Соответствующий законопроект областному ЗакСу предложил губернатор Александр Дрозденко. Инициативу приняли единогласно во втором и третьем чтениях.

Так, если до рассмотрения поправок разрешение необходимо было получать для перевозки любого вида отходов, сейчас это правило коснётся только перевозчиков строительного мусора.

Кроме того, в документе обозначили перечень лиц, имеющих права на транспортировку отходов по территории Ленобласти. Там числяттся ИП и физические лица, состоящие на учете в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти планируют ввести единый стандарт расцветки такси.

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