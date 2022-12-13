В Ленобласти планируют ввести единый стандарт расцветки такси

Соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение зампредов председателя правительства региона, а также депутатов ЗакСа и губернатора.

Комитет Ленобласти по транспорту работает на проектом закона, который будет регулировать цветовую гамму кузова легковых автомобилей такси в 47-ом регионе.

В качестве основного цвета такси предварительно выбран белый. Кроме того, машины будет отличать жёлтая полоса со светоотражающим эффектом. После основных этапов разработки инициатива будет вынесена на рассмотрение зампредов председателя правительства региона, а также депутатов ЗакСа и губернатора.

Добавим, что стандарт такси в Ленобласти продумывается вместе с комтрансом Северной столицы. В городе вопрос последний раз поднимался в 2017 году, сейчас обсуждения решили возобновить.

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