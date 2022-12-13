  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти планируют ввести единый стандарт расцветки такси
Сегодня, 12:04
72
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти планируют ввести единый стандарт расцветки такси

0 0

Соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение зампредов председателя правительства региона, а также депутатов ЗакСа и губернатора.

Комитет Ленобласти по транспорту работает на проектом закона, который будет регулировать цветовую гамму кузова легковых автомобилей такси в 47-ом регионе. 

В качестве основного цвета такси предварительно выбран белый. Кроме того, машины будет отличать жёлтая полоса со светоотражающим эффектом. После основных этапов разработки инициатива будет вынесена на рассмотрение зампредов председателя правительства региона, а также депутатов ЗакСа и губернатора.

Добавим, что стандарт такси в Ленобласти продумывается вместе с комтрансом Северной столицы. В городе вопрос последний раз поднимался в 2017 году, сейчас обсуждения решили возобновить.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе готовят к открытию многофункциональный медицинский комплекс.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, такси
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии